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İletişim Başkanı Duran: “Terörsüz Türkiye” hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, “Terörsüz Türkiye” hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor' dedi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 17:53 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: “Terörsüz Türkiye” hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır."

  • Burhanettin Duran
  • terörsüz Türkiye
  • silah bırakma

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