İletişim Başkanı Duran: Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor

Duran, NSosyal'de yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabının tanıtım programı ile panelinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kamu ve özel sektör temsilcileri ve ulusal ile uluslararası medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Türkiye, savunma sanayisinde köklerinden aldığı ilhamla ufuklara yürüyen büyük bir başarı hikayesi yazıyor." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dünya piyasalarına mührünü vuruyor.' Türkiye Yüzyılı, işte bu alanda en güçlü tezahürlerinden birini bulmaktadır. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' anlayışıyla yola çıkılan bu kutlu yürüyüş, bugün milli savunma sanayimizin gurur tablolarıyla dünyaya ilan edilmektedir. Programımıza teşrif eden Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün'e, değer katan kıymetli konuşmacılarımıza, değerli misafirlerimize ve kitabımız ile panelimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."