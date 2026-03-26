İletişim Başkanı Duran: Türkiye, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü sürdürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin bölgesel ve küresel arenada artan etkinliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Duran, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile Türkiye'nin dış politikasına ilişkin dikkat çeken mesajlar paylaştı. Yapılan açıklamalar, Türkiye'nin izlediği ilkeli dış politika çizgisinin bir kez daha ön plana çıkmasını sağladı.

Duran'ın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları ve Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili açıklamalarından bölümler ve yürütülen diplomatik faaliyetler" yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ATEŞ ÇEMBERİNİN DIŞINDA KALMA BAŞARISI

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemiz, izlediği ilkeli dış politika sayesinde çatışma süreçlerini doğru analiz etmiş, milletimizin huzurunu ve güvenliğini öncelemiş, tuzaklara düşmeden ateş çemberinin dışında kalmayı başarmıştır. Türkiye, emin ellerde, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir."