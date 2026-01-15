İletişim Başkanı Duran: Türkiye kendi kapasitesini ortaya koyuyor

Duran, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuştu.

TRT Genç kanalının açılış etkinliğinde bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği vizyon çerçevesinde "Gelecek Sensin" mottosuyla yayın hayatına başlayan kanalın gençler ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın giderek hızlanan büyük bir rekabetin içerisinde olduğunu belirten Duran, "Teknolojik rekabet, büyük güçlerin farklı değerlendirmeleri ve teknolojinin yapay zekadan algoritmalara kadar önümüze getirdiği birçok sınama var. İşte böylesine güçlü risklerin olduğu, dönüşümlerin yaşandığı bir dünyada Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye kendi kapasitesini ortaya koyuyor ve diplomasiden, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda yeni adımlar atıyor. Elbette TRT Genç de bu yeni atılan adımların çok değerli, güzel bir örneği oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel akımların insanlığı tek tipleştirmeye çalıştığı bir yerde TRT Genç ile kendi değerlerimize, medeniyetimize ve Cumhurbaşkanı'mızın yolunu açtığı öz güvenimize sahip çıkarak, üretici eserlerle dünyayı karşılamaya giden bir yoldayız. Elbette TRT Genç ve İletişim Başkanlığı olarak bizler de bu yeni dünyaya kendi değerlerimizi katmak ve bu dünyaya şekil vermek istiyoruz. Sadece tek tipleştirici, hayasız akımlara karşı kendimizi korumayı değil, aynı zamanda insanlığa söyleyecek bir sözümüz olduğunu göstermeyi ve ürünlerimizi onlarla paylaşmayı, adaletin, vicdanın sesi olmayı hedefliyoruz. Benim kendi gençliğimi yaşadığım dönem 1980'ler ve 90'ların başında başka bir Türkiye vardı ama şimdi siz gençler çok şanslısınız, Cumhurbaşkanı'mızın 23 yıldır liderliğinde başka bir Türkiye ile karşı karşıyasınız. O yüzden inanıyorum ki gerçekten sizler Türkiye'ye önümüzdeki on yıllarda çok büyük katkılar vereceksiniz. Bu şansı, bu birlikte yaşadığımız mutluluğu sizlerle paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim."

TRT ailesine, yönetimine bu yeni kanaldan dolayı teşekkür eden Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a programa teşriflerinden dolayı saygı ve hürmetlerini sunduğunu ifade etti.

