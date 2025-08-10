İSTANBUL 32°C / 22°C
  Güncel
  İletişim Başkanı Duran'dan 10 Ağustos mesajı: Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan 10 Ağustos mesajı: Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu. Bu tarihi gün, milli iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.' değerlendirmesinde bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını hatırlattı.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu. Bu tarihi gün, milli iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. O gün, milletimiz kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü, önemli bir demokrasi mesajı olarak tüm dünyaya ilan etti. Bu tarihi dönüm noktası, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da temellerini attı. Bugün, o güçlü iradenin açtığı yolda savunma sanayisinden diplomasideki etkin rolümüze, insani yardım misyonlarımızdan teknoloji hamlelerimize kadar uzanan büyük bir yükseliş yaşanıyor.

Ömrünü milletimize adayan, milyonların duasını alan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz."

  • İletişim Başkanı Duran
  • 10 Ağustos
  • Seçim

