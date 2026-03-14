15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • İletişim Başkanı Duran'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'İnsan hayatını korumayı ve yaşatmayı mesleğinin merkezine koyan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 13:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hayatını korumayı ve yaşatmayı mesleğinin merkezine koyan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Salgınlardan afetlere kadar karşılaştığımız her zorlu dönemde üstlendikleri sorumluluk ve gösterdikleri özveri milletimiz için son derece kıymetlidir. Bilgileri, tecrübeleri ve adanmışlıklarıyla şifa için emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz."

