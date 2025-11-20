İletişim Başkanı Duran'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı: Her çocuk, barışın ve umudun tarafındadır

Duran, NSosyal hesabından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Her çocuğun sahip olduğu dokunulmaz hakların ne yazık ki dünyanın birçok yerinde ağır ihlallerle karşı karşıya olduğunu anımsatan Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa ki çocukların sesi, geleceğin en güçlü yankısıdır. Onları dinlemek, göz aydınlığı evlatlarımızı ve haklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Uluslararası toplum, çocuklara yönelik hak ihlallerini durdurma konusunda ortak bir tavır sergilemelidir. Çünkü her çocuk, barışın ve umudun tarafındadır. Çocuklarımızı korumak ve onları tehdit eden risklere karşı daha güvenli bir gelecek inşa etmek için her alanda tüm imkanlarımızla güçlü adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün düzenlenen Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda ifade ettikleri üzere, Türkiye olarak çocuklarımızın yaşam, eğitim, sağlık ve korunma hakkı ile ifade özgürlüğünü teminat altına almak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Siber zorbalık, dijital bağımlılık, mahremiyet ihlali, şiddet içerikli oyunlar gibi pek çok riske karşı evlatlarımızı korumak zorundayız."

- "DÜNYAYA ÇOCUK DOSTU DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI DA YAPIYORUZ"

İletişim Başkanı Duran, bu amaçla önce 2023–2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile detaylı bir yol haritası oluşturduklarını belirtti.

Ardından 2025–2029 dönemini kapsayan, Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Dijital okuryazarlığı artırıyor, güvenli dijital uygulamaları destekliyor, çocuklar ve ailelerimize yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim, bugün yalnızca çocuklarımızın geleceğini korumakla kalmıyor, aynı zamanda dünyaya çocuk dostu dijital dönüşüm çağrısı da yapıyoruz. Bu vizyonu, ülkemizin öncülüğünde hazırlanan ve uluslararası alanda imzaya açtığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile taçlandırmış durumdayız. Bu sözleşme ile yavrularımız için daha güvenli bir dijital geleceğin inşasına Türkiye olarak liderlik ediyoruz. Aile kurumunu güçlendirmek ve çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden uzak tutmak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."