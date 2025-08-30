Duran, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak hedeflere kenetlenmesi büyük bir anlam taşıyor. Büyük Zafer'in 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize; bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor.



Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak... pic.twitter.com/EzX70ABiPp — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 29, 2025

Gazze'nin zaferi için yürüyüş ve dua

Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı: İç ve dış düşmanlıklar Terörsüz Türkiye'yle tesir alanını iyice kaybedecek