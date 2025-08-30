İSTANBUL 30°C / 21°C
  Güncel
  İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos paylaşımı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle: Davamız, vatanı aziz kılmaktır
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos paylaşımı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle: Davamız, vatanı aziz kılmaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla videolu paylaşım yaptı. Duran, 'Türkiye'nin kazandığını zaferlerin millet olmanın gücünü gösterdiğini' vurgularken 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Davamız; toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır' tüyleri diken diken etti.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 00:42
İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos paylaşımı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle: Davamız, vatanı aziz kılmaktır
Duran, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak hedeflere kenetlenmesi büyük bir anlam taşıyor. Büyük Zafer'in 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

