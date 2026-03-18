İletişim Başkanı Duran'dan Çanakkale Zaferi mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı aynı şuurla inşa edeceğiz

İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2259
  • EURO
    51,1919
  • ALTIN
    7098.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ecdadın emanetini koruma ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme kararlılığını vurguladı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde anlamlı bir mesaj yayımladı. Duran, milletin bağımsızlık azmini ve vatan sevgisini ön plana çıkararak Türkiye Yüzyılı hedefine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Duran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, milletin her zaman ve her koşulda bağımsızlığı için mücadele etme azminin, fedakarlığının ve vatan sevgisinin yaşayan bir simgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler, ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için aynı şuur ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de vatan için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümü kutlu olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.