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İletişim Başkanı Duran'dan çevre mesajı: Milyonlarca fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında milyonlarca fidanın toprakla buluşturulmasının, Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan çevre mesajı: Milyonlarca fidan toprakla buluştu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Toprak ve suyun geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Çölleşme ve kuraklık ise yalnızca çevreyi değil, üretimi, gıda güvenliğini ve yarınlarımızı tehdit eden ortak bir sınamadır. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle doğal kaynaklarımızı korumanın ve tabiatımıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğiyle milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması, bu konudaki kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biridir. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir gelecek için toprağımıza, suyumuza ve tabiatımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız."

  • MilliAğaçlandırmaGünü
  • FidanDikmeKampanyası
  • ÇevreKoruma

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