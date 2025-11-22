İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşım

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme Oturumu"nda yaptığı konuşmayla ilgili, NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Küresel ticaretin zayıflayan büyüme etkisine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünya ekonomisinin köklü uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiğini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Ticaretin yeniden canlanması için sürdürülebilir tedarik zincirlerinin ve kalkınmayı destekleyen adil uluslararası kuralların güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Karşı karşıya olduğumuz sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına aldığını ifade etti. Türkiye'nin kalkınma yardımlarındaki artış da konuşmanın öne çıkan başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanımız, 'komşusu açken tok yatmayan' bir anlayışla hareket ettiğimizi belirterek, resmi kalkınma yardımlarımızın 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024'te 7,4 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Bu yaklaşım, Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel dayanışmayı da önceleyen bir duruş sergilediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya ekonomik dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde insani sorumluluğu öne alan bu politika, hem uluslararası toplumda Türkiye'nin konumunu güçlendiriyor hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan örnek bir model oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı netti: Gelir düzeyi düşük ülkelerin yüksek finansman maliyetleri altında ezilmediği, kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomik düzen. G20 ülkelerinin de bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi, dayanışma ve adalet temelinde yeni bir küresel ekonomik mimarinin inşa edilmesi."