İletişim Başkanı Duran'dan depreme ilişkin dezenformasyon uyarısı: Teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmeyin

Duran, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."