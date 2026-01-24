İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi
  İletişim Başkanı Duran'dan depreme ilişkin dezenformasyon uyarısı: Teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmeyin
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan depreme ilişkin dezenformasyon uyarısı: Teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmeyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Duran, ayrıca depremle ilgili resmi kurumların açıklamalarının ve teyitli bilgilerin takip edilmesini, teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 01:12
İletişim Başkanı Duran'dan depreme ilişkin dezenformasyon uyarısı: Teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmeyin
Duran, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

