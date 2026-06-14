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İletişim Başkanı Duran'dan dezenformasyon uyarısı: Siber vatanı birlikte savunacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dünyada dezenformasyonun büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak vatandaşları siber vatanı birlikte savunmaya çağırdı. Duran, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırlanan kamu spotunu paylaşarak 'Dur, düşün, sorgula' mesajı verdi.

AA14 Haziran 2026 Pazar 18:52 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan dezenformasyon uyarısı: Siber vatanı birlikte savunacağız
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dezenformasyona karşı güçlü bir uyarıda bulundu. Duran, dijital çağda içeriklerin saniyeler içinde yayıldığını ve bu hızın ciddi tehlikeler barındırdığını ifade etti. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu da paylaşımda yer alarak vatandaşlara 'Dur, düşün, sorgula' çağrısı yapıldı.

DURAN'DAN SİBER VATAN İÇİN ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı.

Bu tehlikenin 'dezenformasyon' olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız, bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor. Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim."

DEZENFORMASYONA KARŞI KAMU SPOTU YAYINDA

Duran'ın paylaşımında, dezenformasyona karşı farkındalık için hazırlanan kamu spotu da yer aldı.

Kamu spotunda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ekranın ardında üretilen içerik, saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan, büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona 'dur' de."

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