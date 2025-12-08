İletişim Başkanı Duran'dan dezenformasyonla mücadelede ortak mekanizma vurgusu

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın, Orban ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük." ifadelerini kullandığını anımsatan Duran, ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması yönündeki ortak iradenin, hem ekonomik ilişkilerin derinleşmesine hem de uzun vadeli stratejik ortaklığın daha güçlü bir zemine oturmasına hizmet edecek önemli bir adım niteliği taşıdığını vurguladı.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin artık ikili düzeyle sınırlı olmadığını ifade eden Duran, Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatı'nın çalışmalarına yaptığı katkılar gibi daha geniş bir coğrafyada istikrar, işbirliği ve dayanışma perspektifi sunduğuna işaret etti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında havacılıktan savunma sanayisine, ticaretten teknolojiye, kültürden eğitime kadar birçok alanda ilişkilerin hukuki ve kurumsal temelini güçlendirecek muhtelif alanlarda 16 belgenin imzalanması, ortaklığın kapsamının ne kadar genişlediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu belgeler, iki ülkenin karşılıklı güvene dayalı stratejik işbirliğini geleceğe taşımaya kararlı olduğunun ifadesidir."

Bu çerçevede Erdoğan ve Orban'ın huzurlarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Macaristan Başbakanı Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Ofisi ile Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını belirten Duran, "Bu mutabakatın dezenformasyonla mücadelede ortak kapasite geliştirilmesine, kriz dönemlerinde doğru bilgi akışının güçlendirilmesine, kurumlarımız arasında düzenli diyalog ve ortak çalışma mekanizmalarının tesis edilmesine ve uluslararası kamuoyuna yönelik yanıltıcı bilgi kampanyalarına karşı daha dirençli bir ortak zemin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu kapsamlı işbirliği sürecinin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.