İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran'dan Filistin mesajı... ''Türkiye'nin arabulucu rolü tesadüf değil''
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Filistin mesajı... ''Türkiye'nin arabulucu rolü tesadüf değil''

İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Filistin meselesinde çözüm hayatidir. Türkiye'nin ara bulucu rolü tesadüf değildir.' dedi.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan Filistin mesajı... ''Türkiye'nin arabulucu rolü tesadüf değil''
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye krizlerde aktif rol üstleniyor.

Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerde diyalog temelli tutumu öne çıkarıyor.

Filistin meselesi çözümü hayati. Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkması tesadüf değil.

Türkiye, diplomatik kapasitesini askeri caydırıcılıkla, normatif duruşunu sahadaki tecrübesiyle birleştirebilen bütüncül bir devlet aklını ortaya koymakta.

  • burhanettin duran
  • iletişim başkanı
  • Medya Temsilcileri Toplantısı

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.