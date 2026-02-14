Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye krizlerde aktif rol üstleniyor.

Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerde diyalog temelli tutumu öne çıkarıyor.

Filistin meselesi çözümü hayati. Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olarak öne çıkması tesadüf değil.

Türkiye, diplomatik kapasitesini askeri caydırıcılıkla, normatif duruşunu sahadaki tecrübesiyle birleştirebilen bütüncül bir devlet aklını ortaya koymakta.