İletişim Başkanı Duran'dan Filistin'i tanıma kararına destek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 18:36 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılandığını belirtti. Duran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir. İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'i tanıyan ülkeler, tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin'in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz."

