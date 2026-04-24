İletişim Başkanı Duran'dan Formula 1 paylaşımı: 5 sezon boyunca yeniden ülkemizde yapılacak

Duran, NSosyal hesabından, Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul'da yapılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2027'de F1 ruhu ve TurkishGP heyecanı yeniden İstanbul'da. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye büyük bir başarıya daha imza atıyor. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından Formula 1 yarışları, 2027 yılından itibaren 5 sezon boyunca yeniden ülkemizde yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP tanıtım programı ile bu heyecan verici sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'un eşsiz kültürel zenginliğini ve ülkemizin yükselen marka değerini tüm dünyaya bir kez daha sergileyecek olan bu dev organizasyon, Türkiye'nin küresel spor diplomasisindeki gücünü perçinleyecektir. Hayırlı olmasını diliyorum."