Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"nde konuşuyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsrail, insani yardım mekanizmalarını işlemez hale getirmek için barbarca tavrını sürdürüyor. Uluslararası toplumun tutarlı ve etkili bir insani yardım rejimi tesis etmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur

Vicdanların İsrail'den büyük olduğunu biliyoruz. Yardımlarımız 40 milyar doları aştı. İsrail küresel barış için tehdit.

Türkiye olarak bir yandan yoğun diplomasi faaliyetleri yürütürken öte yandan insani yardımlar konusunda da üstün gayret sarf ediyoruz.

Zalimi ve mazlumu en net şekilde ortaya koyuyoruz.