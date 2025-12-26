İSTANBUL 9°C / 4°C
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Humus'taki terör saldırısına kınama: Bölgenin istikrarını zedelemeyi amaçlayan provokasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin Humus ilindeki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, 'İbadet mekanlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur.' ifadelerini kullandı.

AA26 Aralık 2025 Cuma 18:19 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan Humus'taki terör saldırısına kınama: Bölgenin istikrarını zedelemeyi amaçlayan provokasyon
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen hain terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"İbadet mekanlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur. Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bölgemizin huzurunu ve ortak geleceğini hedef alan bu eylemler, asla amacına ulaşamayacak, tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suriye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

