21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  • İletişim Başkanı Duran'dan ITC Başkanı Ağa'ya tebrik
İletişim Başkanı Duran'dan ITC Başkanı Ağa'ya tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kerkük Valisi seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı tebrik etti.

AA21 Nisan 2026 Salı 14:53
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valisi olmasının, Kerküklüler için hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük'te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür. Bu adım, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kerkük'ün ruhuna uygun, tarihi bir eşiktir. Türkmenlerin, Kerkük'ün asli unsurlarından biri olarak yönetimde hak ettikleri şekilde yer alması; gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu kadar, kalıcı istikrarın da anahtarıdır. Yeni dönemin kardeş Irak'a ve Kerkük'e güven, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum."

  • burhanettin duran
  • kerkük valisi
  • Mehmet Seman Ağa

