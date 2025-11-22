İSTANBUL 22°C / 14°C
  İletişim Başkanı Duran'dan ''küresel barış'' hatırlatması: Türkiye olarak Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan ''küresel barış'' hatırlatması: Türkiye olarak Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasını paylaştı. Duran, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesinin hem Filistin hem de dünya barışı için kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca Duran bu kapsamda, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz bir kez daha hatırlattı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan ''küresel barış'' hatırlatması: Türkiye olarak Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla ilgili, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Erdoğan'ın ifadelerine yer veren Duran, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın gelecek sene Türkiye'de düzenlenmesi ve 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin mevcudun 4 katına çıkarılması ile ilgili açıklamalarını hatırlattı.

Duran, "Bu güçlü vizyon, Türkiye'nin enerji dönüşümünde kararlılığını net biçimde ortaya koyuyor. Temiz enerji yatırımlarındaki bu istikrarlı artış, hem enerji bağımsızlığımıza hem de sürdürülebilir bir geleceğe önemli katkılar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşanan insanlık dramının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi Gazze'deki ateşkesin korunması yalnızca Filistin halkının değil, küresel barışın da ön şartıdır. BM verilerinin gösterdiği Filistin'in 70 yıllık kalkınma kaybı, İsrail'in yol açtığı yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye olarak, ateşkesin sürmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duruş, insani değerlerimizin, bölgesel ve küresel barış vizyonumuzun doğal bir yansımasıdır. Kalıcı barışın yolu çok açıktır, iki devletli çözüm. Uluslararası toplumun da bu çabalara samimi bir şekilde katkı sunması, adil ve kalıcı bir çözümün önünü açacaktır."

