3 Ekim 2025 Cuma
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Nahçıvan Anlaşması ve Türk Devletleri İşbirliği Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

3 Ekim 2025 Cuma 20:22
İletişim Başkanı Duran'dan Nahçıvan Anlaşması ve Türk Devletleri İşbirliği Günü paylaşımı
Duran, Next Sosyal'deki hesabından Nahçıvan Anlaşmasının 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutluyorum. Türk dünyasının ortak tarihi, dili ve kültürü, geleceğe birlikte yürümenin en güçlü teminatlarından biridir. Dayanışmamız, sadece bölgesel değil, küresel barış, istikrar ve kalkınma için de güçlü bir adımdır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha da güçlenen kardeşlik bağlarımızla, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."

  • burhanettin duran
  • nahçıvan
  • türk devletleri işbirliği

