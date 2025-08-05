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  • İletişim Başkanı Duran'dan Next Sosyal'e övgü: ''Ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.''
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Next Sosyal'e övgü: ''Ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.''

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı. Next Sosyal'den övgüyle bahseden Duran, 'Next Sosyal; sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.' dedi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 19:31 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan Next Sosyal'e övgü: ''Ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.''
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Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri NeXT Sosyal, başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor. NeXT Sosyal, sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım. Geleceği inşa ederken, bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

  • Next Sosyal
  • Burhanettin Duran
  • İletişim Başkanı

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