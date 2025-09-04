İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Özel'e sert tepki: Siyasi çaresizliğin en dip noktası

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Duran, '15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.' dedi.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan Özel'e sert tepki: Siyasi çaresizliğin en dip noktası
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir. Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.

Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır. Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum."

