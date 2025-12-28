Özgür Özel'den ''Erdoğan'dan talimat beklendi'' iftirası! Burhanettin Duran'dan tepki

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta, Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edildiği ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü müdahaleyle vurularak düşürüldüğü belirtildi.

"İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan 'Angajman Kuralları Direktifi' dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki, kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir. Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

DURAN: CUMHURBAŞKANIMIZA ATFEN DİLE GETİRDİĞİ İFADELER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.