13 Eylül 2025 Cumartesi
  • Güncel
  • İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi mesajı: 22 gün, 22 gece süren bir destan
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi mesajı: 22 gün, 22 gece süren bir destan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 21:33
Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, zaferin 22 gün, 22 gece süren bir destan ve bir milletin kahramanlık öyküsü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her taşına kan, her gecesine dua karıştı Sakarya'nın. Sadece bir meydan muharebesi değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi oldu bu zafer. Bugün bizlere düşen, o kahramanların emaneti olan vatanımızı aynı azimle, aynı inançla korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde taşımaktır. Bağımsızlığımızın en güçlü nişanelerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sakarya Zaferi kutlu olsun."

  • burhanettin duran
  • Sakarya
  • sakarya zaferi

