11 Ağustos 2025 Pazartesi
  • İletişim Başkanı Duran'dan soykırım ordusuna sert tepki: İsrail hukuk önünde hesap verecek
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan soykırım ordusuna sert tepki: İsrail hukuk önünde hesap verecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilere saldırısını kınadı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 01:59
Katil İsrail ordusu, Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilerin çadırına saldırı düzenledi. Gerçekleşen saldırıda Al Jazeera'nın muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kuraykaa'nın içlerinde olduğu 5 gazeteci hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

"İşgalci İsrail'in, Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadırı doğrudan hedef alması sonucunda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Görevi başında şehit düşen gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor; hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak savaş suçu işleyen İsrail'in, sistemli bir şekilde gazetecileri hedef almasını en şiddetli şekilde kınıyorum. İsrail'in hukuk tanımaz barbarlığını, gerçeği örtbas etme çabalarını lanetliyorum. İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden 237 gazetecimizi rahmetle anıyorum. İsrail, yaptıklarını gizleyemeyecek, gerçekleri ve soykırımı perdeleyemeyecek; hukuk önünde hesap verecek."

