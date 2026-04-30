Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Sumud Filosu'na saldırıya tepki!

İletişim Başkanı Duran, 'Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail'in müdahalesi açık bir hukuk ihlalidir.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 09:27
İletişim Başkanı Duran: "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail'in müdahalesi açık bir hukuk ihlalidir"

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir. İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.

  • iletişim başkanı
  • burhanettin duran
  • küresel sumud filosu

