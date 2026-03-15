İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'İnsan onurunu hedef alan her türlü nefret ve ayrımcılık söylemine karşı ortak bir vicdan geliştirmek, bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur.' ifadesini kullandı.

AA15 Mart 2026 Pazar 17:30
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nün, hoşgörüye, adalete ve birlikte yaşama kültürüne verilen önemi ortaya koyan evrensel bir gün olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar, ibadetlerini, kutsal mekanlarını ve günlük yaşamlarını hedef alan ayrımcılık ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür eylemler yalnızca bireyleri değil, toplumsal barışı ve insan haklarını da tehdit etmektedir. Biliyoruz ki insan onurunu hedef alan her türlü nefret ve ayrımcılık söylemine karşı ortak bir vicdan geliştirmek, bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur."

  • insan onuru
  • nefret söylemi
  • vicdan geliştirmek

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.