İstanbul'da 'Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler' programında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Yapay zeka, gazetecilikte faydalanması gereken bir imkan ancak asla bir özne olmamalı. Yapay zekaya sorumluluğu bırakamayız. Gazetecinin bağımsızlığı ve mesleki etiği hepsinin önünde gelmeli. Bu konular algoritmalara bırakılamaz.' ifadelerini kullandı.

AA9 Ocak 2026 Cuma 10:37 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" programında açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizi yönlendiren şey yapay zekalar olmamalı, hızlı erişim, iyi bir imkan ama sağlıklı ve doğru haberi ortaya koyabilmek için gazetecinin aktörlüğü eskisinden daha da önemli hale geldi.

Dijital egemenlik, Türkiye açısından baktığımızda milli egemenliğimizin çok önemli bir parçasıdır.

Yapay zekaya sorumluluğu bırakamayız. İnsanın, gazetecinin bağımsızlığı, mesleki etiği hepsinin önünde gelmeli. Bu konular algoritmalara bırakılamaz.

Yapay zeka, gazetecilikte faydalanması gereken bir imkan ancak asla bir özne olmamalı. Yapay zekaya sorumluluğu bırakamayız. Gazetecinin bağımsızlığı ve mesleki etiği hepsinin önünde gelmeli. Bu konular algoritmalara bırakılamaz.

