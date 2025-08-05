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  • İletişim Başkanı Duran'dan YAŞ kararları mesajı: Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun
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İletişim Başkanı Duran'dan YAŞ kararları mesajı: Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun

İletişim Başkanı Duran, YAŞ kararlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine, Türkiye'nin güvenliğine ve milletin huzuruna katkı sunması temennisinde bulundu. Duran mesajında 'Görevlerini başarıyla tamamlayan komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 15:50 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran'dan YAŞ kararları mesajı: Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesine, ülkemizin güvenliğine ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum. Görevlerini başarıyla tamamlayan komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun."

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