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Güncel

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!' dedi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 21:45 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 21:45
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi.

Habertürk'ü kınadıklarını vurgulayan Altun, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!" ifadelerini kullandı.

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