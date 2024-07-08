İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğunun başlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin 1994'te TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay serüveninin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile taçlandığını ifade eden Altun, "TÜRKSAT 6A'yı fırlatma merkezinden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayım başladı. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda öncü ve lider Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık simgesi TÜRKSAT 6A şimdiden hayırlı olsun" dedi.

İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğu başlıyor! ��️



Ülkemizin 1994 yılında TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay serüveni ilk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile taçlanıyor.



TÜRKSAT 6A'yı fırlatma merkezinden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD... pic.twitter.com/pqhdUc79fT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 8, 2024

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece 00.20'de yörüngesine fırlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız" dedi.

