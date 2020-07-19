19 Temmuz 2020 Pazar 19:07 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 19:09

Amerikan düşünce kuruluşu Center for American Progress, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” adlı raporda, Gazete Duvar’ın da aralarında bulunduğu bazı internet sitelerinin NED ve diğer ABD’li fon kuruluşları tarafından desteklenmekte olduğunu ortaya koymuştu.

ABD'de çarpıcı rapor! Türkiye'de fonlanan gazeteler açıklandı “Yabancı fonların beslediği medya” kurumlarından biri olan Gazete Duvar, İletişim Başkanlığı’nın yakın bir zamanda taşınacağı yeni kamu binasıyla ilgili gerçek dışı haber ve paylaşımlara cevap veren açıklamasına karşı, yine dezenformasyon içeren bir yazı yayınladı.

Gazete Duvar’da Tugay Bek tarafından kaleme alınan yazıda, milli çıkarlar doğrultusunda proaktif bir şekilde ulusal ve uluslararası boyutta stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı hedef alındı.

Yazı, İletişim Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalarla “besleme medya”yı ve arkasındaki destekçileri nasıl rahatsız ettiğini ve canlarını yaktığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik alanlarda Türkiye’nin artan gücünün iletişim alanına da yansıması yönündeki kararlığı doğrultusunda kritik bir misyon üstlenen İletişim Başkanlığı, bu misyon doğrultusunda iletişim alanında savunmacı değil sürekli proaktif çalışmalar yürütüyor.

Yerli ve yabancı medya operasyonlarına geçit vermeyen İletişim Başkanlığı, Türkiye’ye karşı medya üzerinden yapılan operasyon ve saldırı girişimlerinin açığa çıkarılıp püskürtülmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Prof. Dr. Fahrettin Altun’un başkanlığını yaptığı İletişim Başkanlığına yönelik son dönemde artan saldırıların arkasında, “besleme medya” ve arkasındaki destekçilerinin eski günlerde yaptıkları gibi Türkiye’ye parmak sallayan yayınlara geçit verilmemesi yatıyor.