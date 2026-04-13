İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7172
  • EURO
    52,4386
  • ALTIN
    6805.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  İletişim Başkanlığı, algı oyununa geçit vermedi... İngiliz gazetenin operasyonu elinde patladı
Güncel

İletişim Başkanlığı, algı oyununa geçit vermedi... İngiliz gazetenin operasyonu elinde patladı

Türkiye'nin stratejik iletişim kanalları, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttü. The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına dair ortaya attığı asılsız iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) müdahalesi sonrası geri çekmek zorunda kaldı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 19:23
İletişim Başkanlığı, algı oyununa geçit vermedi... İngiliz gazetenin operasyonu elinde patladı
ABONE OL

Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı "Türkiye'ye yapılmış sayacağı" ve "İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine" dair açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu dezenformasyon, kısa sürede İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

GAZETE ÖZÜR DİLEDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ardından hızla harekete geçerek söz konusu söylemleri çürüttü ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koydu. İletişim Başkanlığı'nın kararlı ve etkin duruşu neticesinde; Gazete, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı. İçeriği giren editör, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak açıkça özür diledi.

İSRAİL MEDYASI GERÇEĞE DAHA FAZLA KAYITSIZ KALAMADI

İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv, İletişim Başkanlığı'nın yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı.

SONUÇ ODAKLI DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE

Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü "hakikat mücadelesinin" başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İletişim Başkanlığı'nın sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.