İletişim Başkanlığı, algı oyununa geçit vermedi... İngiliz gazetenin operasyonu elinde patladı

Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı "Türkiye'ye yapılmış sayacağı" ve "İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine" dair açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu dezenformasyon, kısa sürede İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

GAZETE ÖZÜR DİLEDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ardından hızla harekete geçerek söz konusu söylemleri çürüttü ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koydu. İletişim Başkanlığı'nın kararlı ve etkin duruşu neticesinde; Gazete, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı. İçeriği giren editör, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak açıkça özür diledi.

İSRAİL MEDYASI GERÇEĞE DAHA FAZLA KAYITSIZ KALAMADI

İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv, İletişim Başkanlığı'nın yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldı.

SONUÇ ODAKLI DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE

Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü "hakikat mücadelesinin" başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İletişim Başkanlığı'nın sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi.