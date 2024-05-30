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İletişim Başkanlığı 'Atatürk Havalimanı' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DHA30 Mayıs 2024 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı 'Atatürk Havalimanı' iddialarını yalanladı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir. Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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