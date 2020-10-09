İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,904
  • EURO
    9,3366
  • ALTIN
    487.722
  • BIST100
    1159.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı: Barış Pınarı Harekâtı'nda 600 yerleşim yeri terörden temizlenmiştir
Güncel

İletişim Başkanlığı: Barış Pınarı Harekâtı'nda 600 yerleşim yeri terörden temizlenmiştir

İletişim Başkanlığı: Birinci Yılında Barış Pınarı Harekâtı'nda yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden temizlenmiştir. Terörün izlerinin silinmesiyle bölgenin nüfusu yaklaşık 200 bini bulmuştur.

09 Ekim 2020 Cuma 16:45 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 16:45
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.