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İletişim Başkanlığı: Dört noktadaki yangınlara müdahale ediliyor

İletişim Başkanlığı, 'Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir.' açıklamasında bulundu.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı: Dört noktadaki yangınlara müdahale ediliyor
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İletişim Başkanlığı, İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçeleri ile İstanbul'un Silivri ilçesinde orman yangınlarının devam ettiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak 2025'ten bu yana 1295'i ormanlık alanda, 1720'si orman dışı alanlarda olmak üzere toplam 3 bin 15 yangın çıktığı bildirildi.

Yangınların yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşandığının vurgulandığı paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"26 Haziran-3 Temmuz döneminde 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir. Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır."

Söz konusu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterin toplam 8 bin 884 sortide 29 bin 575 ton su kullandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu yangınlarda 25 bin personelimiz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinesi ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinelerinden oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir."

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