İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

AA 29 Mart 2020 Pazar 21:28 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:28

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: