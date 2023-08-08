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İletişim Başkanlığı paylaştı: Silahla gezen çift iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, 'Göktürk Göleti bölgesinde, ellerinde uzun ve kısa namlulu silahlarla yürüyen bir çift görüntülendi' iddiasının gerçek olmadığını, manipülasyon içerdiğini açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 'Emniyet mensuplarınca, çifte yönelik yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve olumsuz bir durumun olmadığı tespit edilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

8 Ağustos 2023 Salı 22:48 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı paylaştı: Silahla gezen çift iddialarına yalanlama
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"Göktürk Göleti bölgesinde, ellerinde uzun ve kısa namlulu silahlarla yürüyen bir çift görüntülendi" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiğini ve incelemelerin ardından silahların oyuncak olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Emniyet mensuplarınca, Göktürk Göleti'nde silahlarla yürüdükleri iddia edilen çifte yönelik yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve olumsuz bir durumun olmadığı tespit edilmiştir.

Toplumsal huzuru bozma amacıyla yapılan manipülatif paylaşım ve haberlere itibar etmeyiniz.

"Göktürk Göleti bölgesinde, ellerinde uzun ve kısa namlulu silahlarla yürüyen bir çift görüntülendi" iddiası manipülasyondur.

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