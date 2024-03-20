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İletişim Başkanlığı ''Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişilerce ateş açıldığı'' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in ve İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarındaki 'Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı ''Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişilerce ateş açıldığı'' iddiasını yalanladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütünün, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine görüntülerin, katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayda geçtiğini belirlediğine işaret edildi.

Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri, İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı'nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı 5,56x45 milimetrelik NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir.

İsrail devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' iddiası doğru değildir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

  • İsrail
  • Gazzeli siviller
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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