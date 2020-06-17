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İletişim Başkanlığı Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeleri içeren haritayı paylaştı

İletişim Başkanlığı, Pençe-Kartal Harekatı kapsamında hedef alınan bölgeleri gösteren haritayı yayınladı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 18:11 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 18:11
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Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 17 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Pençe-Kartal Harekatı kapsamında hedef alınan bölgeleri gösteren harita paylaşıldı. Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmelerin İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edilebileceği ifade edildi.

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