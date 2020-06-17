İletişim Başkanlığı Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeleri içeren haritayı paylaştı

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 17 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Pençe-Kartal Harekatı kapsamında hedef alınan bölgeleri gösteren harita paylaşıldı. Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmelerin İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edilebileceği ifade edildi.
��Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 17, 2020
17 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Pençe-Kartal Harekatı kapsamında hedef alınan bölgeleri gösteren harita aşağıda yer almaktadır. pic.twitter.com/WlGNQl0arv