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İletişim Başkanlığı Libya'da son durumu gösteren harita yayımlandı

İletişim Başkanlığı bugün itibarıyla Libya'daki son durumu gösteren bir harita yayımladı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 15:38 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:38
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İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından Libya'da son durumu gösteren bir harita yayımladı.

Yapılan paylaşımda, "Libya'da yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz. 13 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya'daki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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