İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından Libya'da son durumu gösteren bir harita yayımladı.
Yapılan paylaşımda, "Libya'da yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz. 13 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya'daki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.
��Libya'da yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 13, 2020
13 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya'daki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır. pic.twitter.com/84HmR47jOp