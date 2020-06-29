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İletişim Başkanlığı Libya'daki son durumu gösteren haritayı paylaştı: Hedefteki kent Sirte

İletişim Başkanlığı Libya ordusu ile darbeci Hafter milislerinin çatışmalarının sürdüğü Libya'da son durumu gösteren haritayı paylaştı. İletişim Başkanlığından yapılan bir diğer paylaşımda Sirte'nin öneminin anlatıdığı bir infografiğe de yer verildi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 07:36 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 08:18
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İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Libya ordusu ile darbeci Hafter milislerinin çatışmalarının sürdüğü Libya'da son durumu gösteren haritayı paylaştı.

"28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya genel durum haritası" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Libya'daki güncel gelişmelerin aktarılmaya devam edeceği bilgisine yer verildi. İletişim Başkanlığı Suriye'deki gelişmeleri de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

UMH, Hafter unsurları ve yerel güçlerin kontrolündeki bölgelerin yer aldığı haritada Libya ordusunun Trablus'tan çatışmaların sürdüğü Sirte önlerine kadar ilerlemesi dikkat çekiyor.

SİRTE NEDEN ÖNEMLİ?

İletişim Başkanlığı daha sonra 'Hedefteki kent Sirte' başlığıyla Sirte'nin önemini anlatan bir infografik paylaşımında bulundu. 

28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası

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