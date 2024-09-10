İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0901
  • EURO
    37,6608
  • ALTIN
    2745.76
  • BIST100
    9699.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada gizlilik kararı halen geçerlidir
Güncel

İletişim Başkanı Altun: Masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada gizlilik kararı halen geçerlidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin, 'Vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz.' dedi.

10 Eylül 2024 Salı 09:14 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada gizlilik kararı halen geçerlidir
ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir.

Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir.

Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir.

Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.