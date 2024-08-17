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İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5 ilde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı'nın da destek verdiğini bildirdi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'teki 5 orman yangınını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü belirtildi.

Devam eden yangınlara 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 366 kara aracıyla müdahalede bulunulduğu belirtilen açıklamada, "12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı da çalışmalara destek veriyor. Yüksek su atma kapasitesi, amfibik olması ve yüksek intikal sürati sayesinde orman yangınlarının söndürülmesinde çok etkili oluyor." ifadeleri kullanıldı.

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