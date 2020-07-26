İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2020 Pazar / 5 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı paylaştı! Suriye'de genel durum haritası
Güncel

İletişim Başkanlığı paylaştı! Suriye'de genel durum haritası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Suriye'deki genel duruma ilişkin güncel harita paylaştı.

26 Temmuz 2020 Pazar 09:05 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:05
ABONE OL

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda 25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Suriye'deki genel durum haritası paylaşıldı.

25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Suriye genel durum haritası;

25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla İdlib genel durumu ile Türk-Rus ortak devriyesinin ulaştığı noktayı, gerçekleşen devriye güzergahını gösteren harita;

1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihleri arasında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği bombalı araç saldırıları: 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.