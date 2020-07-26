İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda 25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Suriye'deki genel durum haritası paylaşıldı.
25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Suriye genel durum haritası;
25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla İdlib genel durumu ile Türk-Rus ortak devriyesinin ulaştığı noktayı, gerçekleşen devriye güzergahını gösteren harita;
1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihleri arasında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği bombalı araç saldırıları: