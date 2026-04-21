İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9014
  • EURO
    52,8814
  • ALTIN
    6909.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı son durumu açıkladı: 8 vatandaşın tedavileri sürüyor
İletişim Başkanlığı son durumu açıkladı: 8 vatandaşın tedavileri sürüyor

İletişim Başkanlığı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında 'yaralılara dair bilgi bulunmadığı' iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

AA21 Nisan 2026 Salı 11:44
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" yönündeki iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan elim hadiselerde "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" yönündeki iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir. Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

  • iletisim basanligi
  • sanliurfa hadise
  • dezenformasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Artvin'de sisli havada hatalı sollama kazası! Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.