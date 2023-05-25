İletişim Başkanlığı tek tek çürüttü! Bir yayına kaç yalan sığar?

Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atmış, bu durum muhalefette dengeleri bozarak moral bozukluğuna neden olmuştu.

İkinci tur öncesi liderler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV isimli YouTube kanalındaki Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun programda söylediği yalanlardan bazılarını paylaşarak doğruları aktardı.

"TOGG'LA İLGİLİ HİÇBİR ZAMAN NEGATİF BİR CÜMLE KULLANMADIM"

CHP lideri, henüz başlangıç aşamasındayken Togg'un genel müdürü ile görüştüğünü, genel müdürün güven veren biri olduğunu ve projeye desteğini açıkladığını söyleyerek, "Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım" ifadelerini kullandı.

2019 yılında katıldığı bir programda ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek, "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" diye konuşmuştu.

"ZAFER HAVALİMANI İÇİN 42 MİLYAR DOLAR GARANTİ TUTARI ÖDENECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı, "Kütahya'da inşa edilen Havalimanı için 42 milyar dolar garanti tutarı ödenecek" iddiaya, "Zafer Havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle yapılan bir projedir. 21 Mart 2044 yılına kadar muhtemel garanti ödeme tutarı 206,6 milyon avrodur" şeklinde cevap verildi.

"ÖĞRETMENLİK KANUNU ÇIKARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu ayrıca birçok kez yaptığı gibi zaten hayata geçmiş bir projeyi projeyi vadederek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız" dedi.

Eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlandığı Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3 Şubat 2022'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

"YÜKSEL TAŞKIN ASLA KEMALİZM'İ IRKÇILIK DİYE TANIMLAMAMIŞTIR"

CHP Genel Başkanı, bir seyirci tarafından CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Yüksel Taşkın asla Kemalizm'i ırkçılık diye tanımlamamıştır. Bağlamından koparılmış cümlelerdir" sözleriyle cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aksine Yüksel Taşkın, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.