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İletişim Başkanlığı 'Türkiye-İsrail arasında ticaret devam ediyor mu?' sorularına son noktayı koydu

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddialarını yalanladı. Başkanlık, Türkiye'nin İsrail'le ihracat ve ithalatını 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tamamen durdurduğunu belirtti.

11 Kasım 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı 'Türkiye-İsrail arasında ticaret devam ediyor mu?' sorularına son noktayı koydu
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basın yayın ve sosyal medya organları üzerinden yayılan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını verilerle duyurdu.

Türkiye'nin İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğunun belirtildiği açıklamada, bu tarihten sonra, Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesinin bulunmadığı bildirildi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:"Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır.

TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir.

Konuyla ilgili diğer ayrıntıları bu paylaşımın altında inceleyebilirsiniz."

  • Türkiye İsrail ticaret
  • durdurma kararı
  • İletişim Başkanlığı.

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